15 de julio en Türkiye: el fracaso de un golpe
Türkiye
Hace nueve años, la organización terrorista FETO intentó derrocar al gobierno turco: aviones bombardearon el Parlamento, tanques bloquearon los puentes del Bósforo y la TV estatal leyó un comunicado de los golpistas.
15 de julio de 2025

A las 00:24, Recep Tayyip Erdoğan apareció vía FaceTime y llamó al pueblo a defender la democracia. Miles respondieron; 253 perdieron la vida y 2.700 resultaron heridos, pero fue la primera vez que un golpe militar fracasó en Türkiye gracias a la resistencia civil.

Al amanecer del 16 de julio, los soldados se rindieron y el complot quedó al descubierto: casi 8.000 uniformados, 35 aviones, 246 vehículos y 74 tanques controlados por la red de Fethullah Gülen.

Hoy, el 15 J se recuerda como símbolo de unidad nacional y advertencia contra quienes pretendan borrar la voluntad popular.

