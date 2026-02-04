POLÍTICATÜRKİYEREPORTAJESOPINIÓNAMÉRICA LATINAORIENTE MEDIO
Media Luna turca roja entrega ayuda a Gaza
Media Luna turca roja entrega ayuda a Gaza
La Media Luna Roja Turca ha comenzado a introducir ayuda humanitaria en Gaza tras la reapertura parcial del paso fronterizo de Rafah.
La Media Luna Roja Turca ha comenzado a introducir ayuda humanitaria en Gaza tras la reapertura parcial del paso fronterizo de Rafah. Camiones con alimentos, agua, kits médicos y suministros de emergencia lograron cruzar hacia el enclave, en un contexto de restricciones aún muy severas.

Las agencias subrayan que la reapertura es limitada y controlada: solo se autoriza el paso de un número reducido de camiones y perfiles específicos, mientras la crisis humanitaria sigue siendo extrema.

Organismos internacionales advierten que Gaza necesita un flujo sostenido y mucho mayor de ayuda para cubrir necesidades básicas, especialmente atención médica, agua potable y refugio, tras meses de destrucción y bloqueo.

