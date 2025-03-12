¿Qué significan 800.000 millones para un ejército europeo?

La Unión Europea planea movilizar hasta 800 mil millones de euros en defensa durante los próximos cuatro años, supuestamente para “mejorar la seguridad europea”.

Pero, ¿a qué costo? La historia muestra que apostar todo al gasto militar significa menos inversión en educación, salud e infraestructura.

Expertos como Yanis Varufakis advierten que este plan solo fragmentará a Europa y profundizará la desigualdad, mientras que los gigantes del complejo industrial militar se enriquecen.

¿Mayor seguridad o una Europa más débil y endeudada?