BBC cede al loby pro-israelí y censura documental de Gaza
02:27
Genocidio en Gaza
28 de febrero de 2025

La BBC transmitió Gaza: Cómo sobrevivir en una zona de guerra, un documental que sigue la vida de tres niños palestinos en medio de la ofensiva israelí. Aclamado por la crítica, fue descrito como “excepcional” por The Times.

Pero la reacción del lobby pro-israelí no tardó en llegar. Políticos y figuras conservadoras presionaron para su retirada, alegando que uno de los niños es hijo de un funcionario de Gaza. La BBC primero justificó su emisión y luego cedió a la presión, eliminándolo y emitiendo disculpas.

Más de 500 periodistas y figuras del cine han denunciado la decisión como “censura con motivaciones políticas”. Para el gobierno israelí, en Gaza no hay civiles, solo “terroristas”, y su estrategia es clara: cuando no pueden negar la realidad, atacan a quienes la cuentan

