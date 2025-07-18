¿Por qué Israel atacó Siria? Expansión y control

Pero detrás de este discurso, hay algo más: el viejo objetivo de controlar militarmente el sur de Siria, desde la zona clave de los Altos del Golán, ocupados por Israel desde 1967, hasta el Monte Druso.

Aunque los drusos sirios no pidieron ayuda —y líderes drusos rechazaron la intervención—, Tel Aviv usó su nombre como justificación. Un patrón ya conocido: invocar la “protección de minorías” para atacar y avanzar su expansión territorial.

Mientras tanto, Siria denuncia los ataques como una violación de su soberanía. Analistas coinciden: Israel busca mantener a Siria dividida, débil y vulnerable. Solo así podrá mantener su control total del sur del país.