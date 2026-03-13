Israel retira cargos a soldados acusados de violación

Las Fuerzas de Defensa de Israel anunciaron el archivo del caso y la retirada de los cargos contra cinco militares que fueron captados en un video mientras abusaban de un detenido palestino dentro de las instalaciones de Sde Teiman.



Los cargos estaban relacionados con una agresión sexual contra un prisionero palestino que salió a la luz a finales de julio de 2024. Según los reportes difundidos entonces, el prisionero sufrió heridas graves y tuvo que ser hospitalizado.



El ejército justificó la decisión alegando obstáculos en el proceso judicial y señalando que la víctima fue trasladada de regreso a Gaza, lo que —según las autoridades— imposibilita continuar con la investigación.



Las grabaciones de seguridad que documentaron los hechos circularon ampliamente y desataron condenas a nivel global. Sin embargo, dentro de Israel, sectores de la población salieron a las calles para respaldar a los soldados implicados.