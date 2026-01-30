POLÍTICATÜRKİYEREPORTAJESOPINIÓNAMÉRICA LATINAORIENTE MEDIO
Trump impone asfixia económica sobre Cuba
Estados Unidos vuelve a endurecer su política contra Cuba, esta vez poniendo el foco en el petróleo.
hace 14 minutos

La nueva orden firmada por Donald Trump no solo aumenta la presión sobre La Habana, sino que amenaza con sanciones a cualquier país que venda crudo a la isla. Con Cuba al borde del colapso energético, la medida busca aislarla aún más y llevar la crisis a un punto límite.

En medio del pulso está México, que defiende los envíos como ayuda humanitaria pese al riesgo de represalias. La pregunta es clara: ¿hasta dónde llegará Washington para estrangular a Cuba y quién asumirá las consecuencias de esta presión?

