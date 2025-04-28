"Imprímeme su foto" el sollozo de un niño palestino que perdió a su padre

"Imprímeme su foto... y tráeme todas las cosas de mi padre"

Mohammed Shurab, un niño de nueve años, sobrevivió a un bombardeo israelí que destruyó su hogar en Jan Yunis, en el sur de Gaza, y mató a sus padres.



Este trágico suceso se enmarca en una serie de bombardeos recientes en la zona, donde al menos nueve civiles han perdido la vida, según informes de la agencia de noticias WAFA.



Desde que Israel lanzó su brutal ofensiva en octubre de 2023, más de 52.000 palestinos han muerto en Gaza, la mayoría mujeres y niños, y cerca del 90% de la población ha sido desplazada.