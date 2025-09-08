Residente honra a familia palestina en concierto

Residente, rapero puertorriqueño, homenajeó a la familia Abed, refugiados palestinos en el escenario durante un concierto en el zócalo de la Ciudad de México. Miles de personas vitorearon cánticos de "Palestina Libre". El evento se convirtió en una plataforma para mostrar solidaridad con Palestina y denunciar la ofensiva genocida de Israel contra Gaza. Alma es una joven valiente que tuvo que escapar de Palestina junto a sus hermanos Kamal, Murad y Amer. Llegó a México hace apenas unos meses, a 13,200 kilómetros de su hogar, y ayer, frente a miles y miles de personas, con la voz firme, con certeza y valentía, gritó para que termine el genocidio en Gaza.