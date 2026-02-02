"¿Hasta cuándo seguiremos en esta situación?"

El portavoz de la Defensa Civil de Gaza denunció el último ataque israelí como uno de los más mortales desde la entrada en vigor del alto el fuego. Al menos 37 palestinos fueron asesinados en una serie de bombardeos al amanecer del 31 de enero, incluidos niños, mujeres y familias enteras, según fuentes médicas y de emergencia.



“No somos números, somos familias”, afirmó el portavoz, recordando que “nuestros hijos tienen derecho a una educación y a un futuro”, mientras “el mundo solo observa”. Desde que el alto el fuego comenzó a principios de octubre, más de 524 palestinos han sido asesinados y 1.360 han resultado heridos en 1.450 violaciones documentadas, de acuerdo con la oficina de medios de Gaza. El ataque más reciente alcanzó viviendas y tiendas de desplazados en Ciudad de Gaza y Jan Yunis.



Las autoridades locales subrayan que, además de los ataques, Israel ha permitido la entrada de solo el 43 % de la ayuda acordada. Con cerca del 90 % de la infraestructura civil destruida y un coste de reconstrucción estimado por la ONU en 70.000 millones de dólares, la pregunta del portavoz resume el sentir en el enclave: “¿Hasta cuándo estaremos en esta situación?”