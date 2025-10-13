POLÍTICATÜRKİYEREPORTAJESOPINIÓNAMÉRICA LATINAORIENTE MEDIO
"Estoy educando a la nueva generación"
Genocidio en Gaza
"Estoy educando a la nueva generación"
En uno de sus últimos videos, el periodista Saleh Aljafarawi aparece sonriendo mientras ayuda a varios niños a ponerse su chaleco de prensa.
13 de octubre de 2025

"Aunque nos ataquen, los niños ocuparán nuestro lugar y continuarán esta misión"

En uno de sus últimos videos, el periodista Saleh Aljafarawi aparece sonriendo mientras ayuda a varios niños a ponerse su chaleco de prensa. "Estoy educando a la próxima generación", diijo antes de ser asesinado.

Un gesto simple, pero cargado de significado, ya que en Gaza, la ofensiva israelí ha convertido el periodismo en una labor de alto riesgo, más de 246 periodistas han sido asesinados en los últimos dos años.


Saleh sabía que contar la verdad también es una forma de resistencia. Hoy, su mensaje resuena más fuerte que nunca.

