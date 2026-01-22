Simpatizantes del PKK/YPG protagonizan disturbios en Europa

Los partidarios del grupo terrorista PKK y de su rama siria, las YPG, recurrieron a la violencia durante protestas en Londres, París y Bruselas.

En Londres se registraron enfrentamientos cerca de la oficina del primer ministro y, en París, la policía francesa tuvo que utilizar gases lacrimógenos para dispersar a los alborotadores.

Los disturbios se producen en medio de un alto el fuego y de un acuerdo para que las SDF/YPG se retiren del noreste de Siria e integren en el Estado sirio.