Apagón masivo en España

España
Desde las calles de Barcelona, somos testigos del impacto del apagón masivo que ha dejado a millones sin electricidad
28 de abril de 2025

Desde las calles de Barcelona, somos testigos del impacto del apagón masivo que ha dejado a millones sin electricidad.

España, Portugal y Francia quedaron a oscuras tras un fallo que paralizó trenes, metros y aeropuertos, provocando un colapso total en el tráfico de ciudades como Madrid y Barcelona.

Las redes telefónicas e internet también sufrieron interrupciones generalizadas.
La Red Eléctrica de España trabaja contrarreloj para restablecer el suministro, aunque advierte que la recuperación completa podría tardar entre 6 y 10 horas.

