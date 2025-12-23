Trump amenaza a Maduro si no dimite

POLÍTICATÜRKİYEREPORTAJESOPINIÓNAMÉRICA LATINAORIENTE MEDIO
En una entrevista reciente, Donald Trump aseguró que Nicolás Maduro “puede hacer lo que quiera”, pero depende de lo que haga “será la última vez”
23 de diciembre de 2025

En una entrevista reciente, Donald Trump aseguró que Nicolás Maduro “puede hacer lo que quiera”, pero depende de lo que haga “será la última vez”. El presidente estadounidense afirmó que Washington ha desplegado la mayor armada de su historia en Sudamérica y dejó en el aire cuál es su objetivo final con Venezuela. Las declaraciones llegan mientras Trump anuncia la ampliación de operaciones militares, primero en el mar y próximamente en tierra, bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

