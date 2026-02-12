Funcionaria de Trump destituida tras cuestionar sionismo

Carrie Prejean Boller fue cesada de la Comisión de Libertad Religiosa creada por Donald Trump tras un fuerte enfrentamiento durante una audiencia pública sobre antisemitismo.



El presidente del organismo, el vicegobernador de Texas Dan Patrick, afirmó que la excomisionada desvió la sesión hacia una agenda personal y política.



Durante el acto, celebrado el lunes en el Museum of the Bible, Boller cuestionó si criticar a Israel o no declararse sionista equivale automáticamente a antisemitismo, y defendió a figuras acusadas de ese tipo de discurso.



Boller rechazó la decisión y sostuvo que Patrick no tiene autoridad para destituirla.