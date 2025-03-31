Los palestinos en Gaza lloran el Eid en medio del asedio y el hambre

Los palestinos en Gaza tenían poco que celebrar el domingo al comenzar la festividad de Eid al-Fitr, en medio de un rápido agotamiento de los suministros de alimentos y sin un final a la vista para la ofensiva de Israel.

En el primer día de celebración, al menos 33 palestinos, incluidos 13 niños, fueron asesinados en ataques aéreos israelíes en varias zonas de Gaza. Mientras, en la Cisjordania ocupada, el ejército israelí atacaba con gas lacrimógeno a familias que visitaban el cementerio cerca del campo de refugiados de Yenín, y varias personas sufrieron asfixia por inhalación de gas como resultado.

Aún con el enclave bajo ataque, muchos fieles realizaron sus oraciones al aire libre frente a mezquitas demolidas.

Se supone que esta fecha es una ocasión alegre, en la que las familias se reúnen para banquetes y compran ropa nueva para los niños. Sin embargo, la mayoría de los 2 millones de palestinos de Gaza solo intentan sobrevivir.

“Es el Eid de la tristeza”, dijo Adel al-Shaer tras asistir a las oraciones en la ciudad central de Deir al-Balah.

“Perdimos a nuestros seres queridos, a nuestros hijos, nuestras vidas y nuestro futuro. Perdimos a nuestros estudiantes, nuestras escuelas y nuestras instituciones. Lo perdimos todo”.

“Muerte, desplazamiento, hambre”

Veinte miembros de su familia extendida han muerto en ataques israelíes, incluidos cuatro jóvenes sobrinos hace apenas unos días, dijo entre lágrimas.

Israel puso fin al alto el fuego con Hamás y reanudó la ofensiva a principios de mes. Los ataques israelíes han matado a cientos de palestinos, y desde hace cuatro semanas Israel no ha permitido la entrada de alimentos, combustible ni ayuda humanitaria.

"Hay muerte, desplazamiento, hambre y asedio", dijo Saed al-Kourd, otro fiel.

“Salimos a realizar los rituales de Dios para hacer felices a los niños, pero ¿la alegría del Eid? No hay Eid”.

“Una agresión sionista salvaje”

Hamás emitió un mensaje con motivo de la festividad de Eid al-Fitr, afirmando que este año la celebración llega mientras los palestinos en Gaza, Cisjordania ocupada y Jerusalén sufren "una brutal agresión sionista en medio de asedio, hambruna, asesinatos y destrucción".

"En este bendito Eid, recordamos la firmeza de nuestro gran pueblo y su valiente resistencia", señaló Hamás en un comunicado.

"Eid al-Fitr llega este año mientras nuestro pueblo en Gaza, Cisjordania y Jerusalén enfrenta una agresión sionista salvaje, sufriendo asedio, hambruna, asesinatos y destrucción, todo bajo un vergonzoso silencio internacional y el apoyo incondicional de Estados Unidos a la ocupación", agregó.

La ofensiva israelí ha matado a más de 50.200 palestinos desde octubre de 2023, según el Ministerio de Salud de Gaza.

La Corte Penal Internacional emitió el noviembre pasado órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, acusados de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos en Gaza.

Además, Israel enfrenta una demanda por genocidio ante la Corte Internacional de Justicia, un proceso que continúa su curso a medida que la comunidad internacional aumenta su presión por un cese inmediato de las hostilidades y el respeto al derecho internacional humanitario.



