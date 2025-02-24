POLÍTICATÜRKİYEREPORTAJESOPINIÓNAMÉRICA LATINAORIENTE MEDIO
Tanques israelíes en Cisjordania ocupada por primera vez desde 2002
Tanques israelíes en Cisjordania ocupada por primera vez desde 2002
Tanques israelíes han ingresado a Cisjordania ocupada por primera vez desde 2002, cuando arrasaron Yenín durante la Segunda Intifada en una de las incursiones más letales contra los palestinos
24 de febrero de 2025

Tanques israelíes han ingresado a Cisjordania ocupada por primera vez desde 2002, cuando arrasaron Yenín durante la Segunda Intifada en una de las incursiones más letales contra los palestinos.

Ahora, las fuerzas israelíes afirman que permanecerán en la zona al menos un año para impedir el regreso de quienes han huido.

Desde el 23 de enero, más de 40.000 palestinos han sido desplazados de Yenín, Tulkarem y Nur Shams en medio de la intensificación de la ofensiva israelí en Cisjordania ocupada.

