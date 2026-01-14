Trump: "hacer Irán grande otra vez" ¿cuál es su objetivo?

Trump eleva de nuevo la tensión con Irán.

Tras la captura de Maduro, el presidente de Estados Unidos llamó a los iraníes a “tomar el control” de sus instituciones y dejó sobre la mesa la posibilidad de aplicar “medidas muy enérgicas”.

Irán, al igual que Venezuela, es una potencia petrolera clave, y cualquier escalada ya se refleja en el precio del crudo y en el equilibrio energético global, con China como actor central.

Más allá del discurso sobre libertad o cambio político, el foco también está en el control de los flujos energéticos y la disputa por influencia geopolítica.