Trump: "hacer Irán grande otra vez" ¿cuál es su objetivo?
Trump: "hacer Irán grande otra vez" ¿cuál es su objetivo?
Tras la captura de Maduro, el presidente de Estados Unidos llamó a los iraníes a “tomar el control” de sus instituciones y dejó sobre la mesa la posibilidad de aplicar “medidas muy enérgicas”.
hace 5 horas

Tras la captura de Maduro, el presidente de Estados Unidos llamó a los iraníes a “tomar el control” de sus instituciones y dejó sobre la mesa la posibilidad de aplicar “medidas muy enérgicas”.

Irán, al igual que Venezuela, es una potencia petrolera clave, y cualquier escalada ya se refleja en el precio del crudo y en el equilibrio energético global, con China como actor central.

Más allá del discurso sobre libertad o cambio político, el foco también está en el control de los flujos energéticos y la disputa por influencia geopolítica.

