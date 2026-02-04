POLÍTICATÜRKİYEREPORTAJESOPINIÓNAMÉRICA LATINAORIENTE MEDIO
Vence el tratado nuclear "new start": ¿qué pasa ahora?
01:27
EE.UU. y Canadá
Vence el tratado nuclear "new start": ¿qué pasa ahora?
Con la caducidad del tratado New START, tanto EE.UU. como Rusia dejan de estar obligados a mantener el tope de 1.550 ojivas nucleares estratégicas y a permitir inspecciones mutuas, según datos confirmados por agencias internacionales.
hace una hora

Con la caducidad del tratado New START, tanto EE.UU. como Rusia dejan de estar obligados a mantener el tope de 1.550 ojivas nucleares estratégicas y a permitir inspecciones mutuas, según datos confirmados por agencias internacionales.

Washington no ha mostrado interés en prorrogarlo y Moscú afirma, vía TASS, que no recibió respuesta a su oferta de extensión temporal.

El fin del acuerdo no implica una guerra nuclear inmediata, pero sí menos reglas, menos transparencia y más riesgo de errores o escaladas, en un contexto de tensiones abiertas y retroceso del multilateralismo.

EE.UU. y Rusia concentran cerca del 90 % del arsenal nuclear mundial: con tratado o sin él, la capacidad de destrucción global ya existe.

Más vídeos
Media Luna turca roja entrega ayuda a Gaza
Trump y Petro: ¿pasan del odio al amor?
El audio de Epstein con Ehud Barak sobre Palantir
Israel ataca el campo de Nuseirat en Gaza
"¿Hasta cuándo seguiremos en esta situación?"
Bad Bunny: "fuera ICE"
Trump impone asfixia económica sobre Cuba
Las últimas palabras de Hind Rajab
Free Gaza Market: el boicot sigue y funciona
Irán y Venezuela: las mismas excusas de EE.UU.