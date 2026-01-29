POLÍTICATÜRKİYEREPORTAJESOPINIÓNAMÉRICA LATINAORIENTE MEDIO
Irán y Venezuela: las mismas excusas de EE.UU.
De Venezuela a Irán, el patrón se repite. EE.UU. vuelve a construir el relato en tres pasos.
hace 25 minutos

De Venezuela a Irán, el patrón se repite.
Estados Unidos vuelve a construir el relato en tres pasos: presentar al país como una amenaza global, aplicar designaciones de “terrorismo” para ganar legitimidad internacional y reforzar la presencia militar en la región.

Antes fueron el narcotráfico y el “Cartel de los Soles”. Hoy, el argumento son las supuestas armas nucleares iraníes, pese a que Washington aseguró recientemente haber destruido esas capacidades.

El aumento de portaaviones, bases y tropas alrededor de Irán recuerda a la presión militar desplegada meses antes de la intervención en Venezuela.

