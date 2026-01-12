POLÍTICATÜRKİYEREPORTAJESOPINIÓNAMÉRICA LATINAORIENTE MEDIO
Delta Force, la fuerza como política exterior
01:50
EE.UU. y Canadá
Delta Force, la fuerza como política exterior
Para la captura de Maduro EE.UU. volvió a recurrir a Delta Force, la misma unidad que ha liderado operaciones para derrocar o capturar a otros líderes extranjeros, desde Noriega hasta Saddam Hussein.
hace 9 horas

Para la captura de Maduro EE.UU. volvió a recurrir a Delta Force, la misma unidad que ha liderado operaciones para derrocar o capturar a otros líderes extranjeros, desde Noriega hasta Saddam Hussein.

Una fuerza de élite entrenada para actuar fuera del foco público, en misiones donde Washington decide intervenir directamente en otros países.

Detrás de su imagen de “grupo selecto”, Delta Force es también el brazo militar de una larga historia de operaciones encubiertas y cambios de régimen impulsados por EE.UU.… esta vez, en Caracas.

Más vídeos
¿Por qué EE.UU. e Israel apoyan las protestas en Irán?
¿Quién es Reza Pahlavi, supuesto heredero de Irán?
"Está perdiendo la batalla de la opinión pública"
Petroleras de EE.UU. no convencidas de invertir en Venezuela
Mercosur-UE: ¿dependencia o desarrollo?
Protestas en Madrid contra el Maccabi Tel Aviv
EE.UU. ya no acusa a Maduro por el "Cartel de los Soles"
El plan de tres fases que EE.UU. propone para Venezuela
Cilia Flores "La primera combatiente"
Líderes extranjeros capturados por EE.UU.