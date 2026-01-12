Delta Force, la fuerza como política exterior

hace 9 horas
Para la captura de Maduro EE.UU. volvió a recurrir a Delta Force, la misma unidad que ha liderado operaciones para derrocar o capturar a otros líderes extranjeros, desde Noriega hasta Saddam Hussein.
Una fuerza de élite entrenada para actuar fuera del foco público, en misiones donde Washington decide intervenir directamente en otros países.
Detrás de su imagen de “grupo selecto”, Delta Force es también el brazo militar de una larga historia de operaciones encubiertas y cambios de régimen impulsados por EE.UU.… esta vez, en Caracas.