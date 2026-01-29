Joven muere tras detención a su padre por ICE

Un ciudadano estadounidense con discapacidad, Wael Tarabishi, rogó a ICE el pasado mes de noviembre que liberaran a su padre —su principal cuidador—, quien había sido detenido en octubre. Su padre nunca fue liberado y Wael murió semanas después, el 23 de enero.

La familia también solicitó a ICE que permitiera al padre asistir al funeral de su hijo, programado para el jueves 29 de enero, pero la petición fue rechazada.

Según informaron medios locales, funcionarios de ICE afirmaron que Maher Tarabishi fue detenido por una supuesta vinculación con la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), una acusación que la familia Tarabishi negó.