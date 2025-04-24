POLÍTICATÜRKİYEREPORTAJESOPINIÓNAMÉRICA LATINAORIENTE MEDIO
Activistas pro-Palestina confrontan al embajador israelí en Corea del Sur
"Ustedes son cómplices de genocidio. Y lo saben"
24 de abril de 2025

Con esas palabras, activistas pro-Palestina confrontaron al embajador israelí en Corea del Sur, Rafael Harpaz, mientras cenaba en un restaurante en Seúl, el pasado 22 de abril.
La protesta fue parte de una serie de acciones globales para denunciar el papel del gobierno israelí en la ofensiva sobre Gaza, que ha dejado miles de muertos según autoridades palestinas. Activistas exigen mayor presión internacional y denuncian la impunidad de líderes israelíes.

