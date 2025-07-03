Dr. Marwan al-Sultan: "El misil lo impactó directamente"

"Se quedó hasta el último momento en el hospital indonesio luchando por los pacientes"

Así lo recuerda Lubna al-Sultan, hija del doctor Marwan al-Sultan, uno de los cardiólogos más reconocidos de Gaza y director del hospital indonesio en el norte del enclave, y quien fue asesinado junto a varios miembros de su familia tras un ataque israelí

Su muerte representa una pérdida catastrófica para el ya colapsado sistema de salud palestino. Según la organización palestina Healthcare Workers Watch, Al-Sultan es el trabajador sanitario número 70 asesinado por Israel en apenas 50 días.“El asesinato del Dr. Marwan al-Sultan por parte del ejército israelí no solo es una tragedia personal, sino una herida profunda para toda la comunidad médica de Gaza”, declaró Muath Alser, director de la organización. “No solo se pierde una vida, se pierde también una trayectoria entera de experiencia y atención médica vital en uno de los momentos más críticos para la población civil palestina”.

Lubna, su hija, sobreviviente del ataque, lo resumió con palabras que son al mismo tiempo súplica y denuncia: “La ofensiva debe parar. Tenemos hambre, tenemos miedo. Hemos perdido a nuestra familia”.