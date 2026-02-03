POLÍTICATÜRKİYEREPORTAJESOPINIÓNAMÉRICA LATINAORIENTE MEDIO
Israel ataca el campo de Nuseirat en Gaza
01:03
Genocidio en Gaza
Un ataque israelí golpeó el campamento de Nuseirat, en el centro de Gaza, el 2 de febrero, obligando a vecinos y equipos de emergencia a apresurarse para recuperar a heridos y víctimas entre los escombros.
hace 2 horas

El bombardeo se produjo apenas un día después de que Israel reabriera de forma limitada el único paso peatonal hacia Egipto, una medida presentada como parte del acuerdo de alto el fuego. Pese a ello, el cruce continúa bajo restricciones severas, y solo un número reducido de personas puede entrar o salir del enclave.

Fuentes médicas confirmaron víctimas civiles, en un contexto en el que los ataques persisten pese al alto el fuego, alimentando la incertidumbre y agravando la ya crítica situación en Gaza.

