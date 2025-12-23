POLÍTICATÜRKİYEREPORTAJESOPINIÓNAMÉRICA LATINAORIENTE MEDIO
"Esta familia ha sido borrada del registro civil"
01:52
Genocidio en Gaza
"Esta familia ha sido borrada del registro civil"
Tras casi dos años sepultados bajo los escombros, han sido recuperados los cuerpos y restos humanos de cuatro niños palestinos de la familia Abu Hadrous y finalmente se han reunido con sus padres y su hermana, también fallecidos
23 de diciembre de 2025

“La familia volverá a reunirse… aunque solo sean restos”.

Tras casi dos años sepultados bajo los escombros, han sido recuperados los cuerpos y restos humanos de cuatro niños palestinos de la familia Abu Hadrous y finalmente se han reunido con sus padres y su hermana, también fallecidos. Con la muerte de todos sus miembros, la familia Abu Hadrous queda, en la práctica, borrada del registro civil: ya no existe más que en los archivos de víctimas y en la memoria de quienes la conocieron.

Más vídeos
Cilia Flores "La primera combatiente"
Líderes extranjeros capturados por EE.UU.
Israel dispara niña palestina tras falsas acusaciones de "terrorista"
Israel ataca Líbano y vuelve a violar alto el fuego
¿Quiere Trump el petróleo de Venezuela?
Mamdani se opone a Trump por ofensiva en Venezuela
Imágenes satelitales muestran los daños en Caracas
¿Qué pasará en Venezuela?
El turismo como engranaje de la ocupación
El éxito de Malasia tras boicotear a Israel