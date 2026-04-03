EE.UU. e Israel destruyen puente en Irán

Estados Unidos realizó un ataque conjunto con Israel sobre el puente B1 en Karaj que conectaba Teherán con el norte de Irán.

Era considerado una infraestructura civil vital para la región que se convirtió en un objetivo.

La primera oleada de bombardeos dejó daños y víctimas, la segunda oleada, con una hora de diferencia llegó cuando los equipos de emergencia ya estaban rescatando a los heridos.

Más de 100 expertos en derecho internacional advierten que ataques como este podrían ser un crimen de guerra.