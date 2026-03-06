"Si tanto les gusta la guerra, vayan ustedes" - Manuela Bergerot carga contra Ayuso

La diputada española del partido de izquierdas Más Madrid, Manuela Bergerot, no se guardó nada. Criticó con firmeza la hipocresía de políticos que, bajo un discurso feminista, respaldan los bombardeos de EE.UU. e Israel contra Irán.



“Así es como la derecha defiende los derechos de las mujeres iraníes: celebrando el asesinato de 160 niñas”, dijo Bergerot, refiriéndose al primer objetivo militar de Netanyahu y Trump: una escuela primaria atacada que dejó 160 menores muertas.



Además, cargó contra la presidenta madrileña de derechas, Isabel Díaz Ayuso: “Si tanto le gusta la guerra, váyase usted con Abascal, porque hasta ahora lo único que hemos visto es arrastrarse ante una potencia extranjera en contra de los intereses de España”.