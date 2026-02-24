POLÍTICATÜRKİYEREPORTAJESOPINIÓNAMÉRICA LATINAORIENTE MEDIO
Los españoles en los "Epstein Files"
Los españoles en los "Epstein Files"
Los llamados “Epstein Files” siguen ampliando el mapa de contactos del financiero condenado por tráfico sexual de menores. Y España no queda al margen.
24 de febrero de 2026

En este video revisamos los nombres que aparecen en la última tanda de documentos desclasificados: desde un expresidente del Gobierno hasta empresarios, diplomáticos y figuras vinculadas a grandes grupos económicos.

Algunos figuran por envíos, otros por intercambios de correos o invitaciones a encuentros internacionales; en otros casos, el rastro apunta a conexiones más directas dentro del territorio español.

¿Qué otro nombre crees que deberíamos investigar?

