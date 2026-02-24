Los españoles en los "Epstein Files"

Los llamados “Epstein Files” siguen ampliando el mapa de contactos del financiero condenado por tráfico sexual de menores. Y España no queda al margen.



En este video revisamos los nombres que aparecen en la última tanda de documentos desclasificados: desde un expresidente del Gobierno hasta empresarios, diplomáticos y figuras vinculadas a grandes grupos económicos.



Algunos figuran por envíos, otros por intercambios de correos o invitaciones a encuentros internacionales; en otros casos, el rastro apunta a conexiones más directas dentro del territorio español.



¿Qué otro nombre crees que deberíamos investigar?