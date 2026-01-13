EE.UU. camufló avión militar como civil en ataque a "narcobote"

Estados Unidos utilizó un avión militar camuflado como aeronave civil para llevar a cabo el ataque del 2 de septiembre, según The New York Times y The Washington Post, el primero de una serie de bombardeos contra embarcaciones acusadas de narcotráfico.

El avión estaba pintado como uno civil, con los misiles ocultos en el fuselaje, una práctica que expertos en derecho internacional consideran posible perfidia, un crimen de guerra. Las investigaciones también revelan que el operativo fue un “doble golpe”: tras el primer bombardeo, dos sobrevivientes hicieron señas al avión, pero un segundo ataque los mató. Aunque Trump lo negó, la Casa Blanca terminó reconociéndolo.

Este y otros ataques similares —en los que han muerto más de 100 personas— han sido calificados por expertos en derechos humanos y funcionarios de la ONU como ejecuciones extrajudiciales que violan el derecho internacional.