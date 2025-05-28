POLÍTICATÜRKİYEREPORTAJESOPINIÓNAMÉRICA LATINAORIENTE MEDIO
Entrega de ayuda humanitaria de EE.UU. termina en tragedia
01:00
Genocidio en Gaza
Ayer la fuerzas israelíes mataron a 3 personas e hirieron a 46 cuando dispararon contra miles que buscaban comida en el centro de la Fundación Humanitaria de Gaza
28 de mayo de 2025

Gaza lleva meses enfrentándose a una brutal hambruna.

Ayer la fuerzas israelíes mataron a 3 personas e hirieron a 46 cuando dispararon contra miles que buscaban comida en el centro de la Fundación Humanitaria de Gaza, financiada por EE.UU. Solo unas decenas recibieron una canasta; el resto volvió con las manos vacías.

“Fui con mi cédula en la mano, pero regresé sin nada. Nuestro único propósito ahora es encontrar un pedazo de pan”.

¿Es admisible que la ayuda llegue entre balas?

