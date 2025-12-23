Entrevista a Juan Gabriel Vásquez - II Encuentro de Escritores Iberoamericanos

“Recordaremos este momento que estamos viviendo como un enorme fracaso del humanitarismo, de la solidaridad, de la empatía y de todas las razones que hemos tenido los seres humanos para inventar sociedades, que es proteger a los más débiles” - Juan Gabriel Vásquez

En el II Encuentro de Escritores Iberoamericanos en el Instituto Cervantes de Estambul, Juan Gabriel Vásquez nos invita a reflexionar sobre la creciente incapacidad de entender al otro.

En un mundo donde el poder se encuentra con una visión infantil y el debate se vuelve sectario, ¿cómo podemos recuperar la empatía y el matiz? ¿Estamos dispuestos a cambiar el rumbo?