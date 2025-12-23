POLÍTICATÜRKİYEREPORTAJESOPINIÓNAMÉRICA LATINAORIENTE MEDIO
Entrevista a Juan Gabriel Vásquez - II Encuentro de Escritores Iberoamericanos
20:38
Cultura
Entrevista a Juan Gabriel Vásquez - II Encuentro de Escritores Iberoamericanos
23 de diciembre de 2025

“Recordaremos este momento que estamos viviendo como un enorme fracaso del humanitarismo, de la solidaridad, de la empatía y de todas las razones que hemos tenido los seres humanos para inventar sociedades, que es proteger a los más débiles” - Juan Gabriel Vásquez

En el II Encuentro de Escritores Iberoamericanos en el Instituto Cervantes de Estambul, Juan Gabriel Vásquez nos invita a reflexionar sobre la creciente incapacidad de entender al otro.

En un mundo donde el poder se encuentra con una visión infantil y el debate se vuelve sectario, ¿cómo podemos recuperar la empatía y el matiz? ¿Estamos dispuestos a cambiar el rumbo?

Más vídeos
Romeo Hodali el palestino chileno que sobrevivió a la Nakba
Entrevista a Yván Gil, ministro de Exteriores de Venezuela
Rompiendo con el Sionismo: Voces Judías por la Justicia - Documental TRT World
Hatay la cuna gastronómica de Türkiye renace tras el terremoto
25 aniversario de mil años de convivencia en Almonaster la Real, Huelva
No empezó el 7 de octubre
¿Qué predijo Allende que pasaría si lo asesinaban?
Redención Sagrada: robando tierra palestina
El otro lado de la historia de Haití
¿Está afectando a nuestra memoria el uso del Smartphone?