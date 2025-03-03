Israel amenaza con utilizar hambre como arma de guerra

Israel intensifica el sufrimiento en Gaza, bloqueando por completo la ayuda humanitaria, incluidas agua y alimentos, justo en pleno Ramadán.

Israel ha abandonado unilateralmente las negociaciones para la segunda fase del alto el fuego quiere extender la primera fase sin cumplir las demandas palestinas.Para presionar a Hamas para aceptar esto, utiliza el bloqueo de ayuda humanitaria esencial como arma de guerra.

Con más de 350 violaciones del alto el fuego y casi 2 millones de personas en Gaza sin acceso a recursos básicos, la situación se vuelve cada vez más desesperante.