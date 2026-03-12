¿Resistirá a la guerra en Irán el cardamomo de Guatemala?

El país centroamericano produce alrededor del 60 % del cardamomo que se comercializa en el mundo, y su principal mercado está en Oriente Medio, donde esta especia es clave en bebidas y platos tradicionales.



Guatemala exporta unas 40.000 toneladas anuales de cardamomo a países como Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Kuwait o Siria, generando alrededor de 450 millones de dólares al año, cerca del 1 % del PIB del país.



Pero la tensión en la región —y los problemas en rutas como el estrecho de Ormuz— ya están afectando el envío de cargamentos y elevando los costos del transporte, según analistas citados por Bloomberg.



En medio de esta incertidumbre global, una de las especias más valiosas del mundo también empieza a sentir el impacto de la guerra.