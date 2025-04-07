Periodista palestino quemado vivo por Israel

Israel ha vuelto a atacar zonas cercanas al Hospital Nasser, en Jan Yunis, al sur de Gaza.

Entre las víctimas se encuentra el periodista Ahmed Mansour, quien sufrió graves quemaduras tras el impacto de un misil sobre una tienda donde se encontraban varios reporteros. Según compañeros suyos en Gaza, su estado es crítico y necesita atención urgente.

En el mismo ataque, se reportó la muerte de al menos dos periodistas más y varios heridos. La escena quedó registrada en imágenes donde se ve a Mansour envuelto en llamas, mientras rescatistas intentan salvarle la vida.

Desde octubre de 2023, más de 210 periodistas han sido asesinados en Gaza. Israel ha bloqueado el acceso a la prensa internacional mientras intensifica sus ataques contra quienes documentan la ofensiva desde dentro.

La violencia contra periodistas se ha convertido en una constante, a pesar de las denuncias de organizaciones internacionales.