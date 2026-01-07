POLÍTICATÜRKİYEREPORTAJESOPINIÓNAMÉRICA LATINAORIENTE MEDIO
Cilia Flores "La primera combatiente"
01:35
América Latina
Cilia Flores "La primera combatiente"
Mientras la atención se centra en la captura de Nicolás Maduro, hay una pregunta clave: ¿por qué Estados Unidos se llevó también a Cilia Flores?
hace 8 horas

Mientras la atención se centra en la captura de Nicolás Maduro, hay una pregunta clave: ¿por qué Estados Unidos se llevó también a Cilia Flores?

Porque no es solo su esposa, sino una figura central del chavismo. Mucho antes de llegar a Miraflores, ya tenía peso propio: abogada de Hugo Chávez tras el golpe fallido de 1992 y primera mujer presidenta de la Asamblea Nacional en 2006. Durante años, Flores operó como un poder discreto pero influyente dentro del gobierno.

Hoy está detenida en EE.UU., acusada supuestamente de facilitar contactos entre narcotraficantes y la cúpula antidroga venezolana. Más allá del proceso judicial, el golpe es político: el chavismo no pierde solo a una primera dama, pierde a una de sus figuras clave.

Más vídeos
Líderes extranjeros capturados por EE.UU.
Israel dispara niña palestina tras falsas acusaciones de "terrorista"
Israel ataca Líbano y vuelve a violar alto el fuego
¿Quiere Trump el petróleo de Venezuela?
Mamdani se opone a Trump por ofensiva en Venezuela
Imágenes satelitales muestran los daños en Caracas
¿Qué pasará en Venezuela?
El turismo como engranaje de la ocupación
El éxito de Malasia tras boicotear a Israel
Masiva protesta por Gaza en Estambul en Año Nuevo