POLÍTICATÜRKİYEREPORTAJESOPINIÓNAMÉRICA LATINAORIENTE MEDIO
Navidad sin genocidio en Gaza
01:19
América Latina
Navidad sin genocidio en Gaza
"No es una guerra, es un genocidio" Este fue el grito que miles de manifestantes pro-palestina corearon frente a la Embajada de Israel en Buenos Aires, exigiendo una Navidad sin violencia en Gaza.
24 de diciembre de 2024

En Buenos Aires, Argentina, las voces de miles que se manifiestan por la justicia impulsados por un propósito unificado: protestar contra la violencia continua en Gaza. Con pancartas que dicen "Navidad sin genocidio en Gaza" y cánticos reverberando por las calles, son una fuerza colectiva que exige el fin de la violencia.

La protesta se ha organizado como respuesta a la catastrófica crisis humanitaria que se ha desatado en Gaza, agravada durante una temporada habitualmente asociada con la alegría y la paz.

Más vídeos
Cilia Flores "La primera combatiente"
Líderes extranjeros capturados por EE.UU.
Israel dispara niña palestina tras falsas acusaciones de "terrorista"
Israel ataca Líbano y vuelve a violar alto el fuego
¿Quiere Trump el petróleo de Venezuela?
Mamdani se opone a Trump por ofensiva en Venezuela
Imágenes satelitales muestran los daños en Caracas
¿Qué pasará en Venezuela?
El turismo como engranaje de la ocupación
El éxito de Malasia tras boicotear a Israel