En Buenos Aires, Argentina, las voces de miles que se manifiestan por la justicia impulsados por un propósito unificado: protestar contra la violencia continua en Gaza. Con pancartas que dicen "Navidad sin genocidio en Gaza" y cánticos reverberando por las calles, son una fuerza colectiva que exige el fin de la violencia.

La protesta se ha organizado como respuesta a la catastrófica crisis humanitaria que se ha desatado en Gaza, agravada durante una temporada habitualmente asociada con la alegría y la paz.