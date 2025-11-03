¿Es legal que EE.UU. ataque supuestos barcos de narcos?

¿Violación al derecho internacional? Desde septiembre, EE.UU. ha llevado a cabo 14 ataques mortales en el Caribe y el Pacífico, dejando más de 60 muertos de Venezuela, Colombia y Ecuador, bajo el argumento de atacar supuestos narcotraficantes.

Funcionarios de la ONU denuncian que estos ataques violan el derecho internacional y podrían ser ejecuciones extrajudiciales, debido a la poca información publicada por Estados Unidos.

La semana pasada, EE.UU. reforzó su despliegue con tropas, aviones y buques, incluido el USS Gerald R. Ford, el portaaviones más grande del mundo.El llamado de la ONU es claro: detener los ataques y proteger la vida de quienes están a bordo.