Nuevo bombardeo de EE.UU. a lancha en Pacífico oriental
00:09
América Latina
El ejército de Estados Unidos lanzó un nuevo ataque contra una embarcación supuestamente vinculada al narcotráfico en aguas internacionales del Pacífico oriental
10 de febrero de 2026

El ejército de Estados Unidos lanzó un nuevo ataque contra una embarcación supuestamente vinculada al narcotráfico en aguas internacionales del Pacífico oriental, según informó el Comando Sur. Dos personas fueron asesinadas y una sobrevivió, de acuerdo con el balance oficial.

La operación forma parte de la campaña militar iniciada por Washington en septiembre de 2025 en el Caribe y el Pacífico. Con este último bombardeo, se suman al menos 34 ataques desde septiembre de 2025 y al menos 128 personas han sido asesinadas, según recuentos previos de agencias como Reuters basados en cifras reconocidas por EE.UU., aunque organizaciones de derechos humanos advierten que el número real podría ser mayor.

Las autoridades estadounidenses sostienen que los objetivos pertenecen a redes criminales o a grupos designados como terroristas. Aún así, especialistas en derecho internacional y organizaciones de derechos humanos han advertido que el uso de fuerza letal fuera de zonas de guerra y sin procesos judiciales abre un debate sobre posibles ejecuciones extrajudiciales. 

