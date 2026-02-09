Dentro de la red de Epstein: Thiel y Palantir

Registros y agendas públics muestran que Jeffrey Epstein se reunió en varias ocasiones, incluso después de ser condenado en 2008 con el inversor tecnológico Peter Thiel.



En conversaciones privadas, Epstein promovía a Palantir, la empresa vinculada a Thiel, ante figuras políticas como el ex primer ministro israelí Ehud Barak.

Después, Epstein invirtió unos 40 millones de dólares en fondos conectados con el entorno del magnate.



Con los años, Palantir pasó de start-up financiada por capital ligado a la inteligencia estadounidense a convertirse en un actor clave para gobiernos y ejércitos.



Solo en el Reino Unido, ha recibido cerca de 190 millones de libras en contratos públicos, mientras estimaciones independientes sitúan el valor total de acuerdos en más de 670 millones.



De las redes de élite al corazón del Estado.

El debate sobre su influencia sigue abierto.