Reabren paso de Rafah: ayuda humanitaria entre en Gaza

Ya con el alto el fuego firmado y aprobado, comenzaron a entrar camiones de ayuda humanitaria por Rafah desde Egipto. Según la Media Luna Roja Egipcia, 153 camiones cruzaron por la vía de desvío del paso, con cargamentos de alimentos y suministros médicos, como primer movimiento tras el acuerdo.

“La ONU está lista para actuar en Gaza.” Con esas palabras, Jorge Moreira da Silva, director ejecutivo de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), confirmó que las Naciones Unidas ya tienen preparadas 170.000 toneladas de alimentos, medicinas y combustible para entrar en el enclave palestino en cuanto el alto el fuego entre en vigor.

Durante los primeros 30 días, el plan contempla el envío de 100 camiones diarios, la reapertura de seis hospitales y la entrega de un millón de litros de combustible, esenciales para panaderías, hospitales y sistemas de agua.

Moreira da Silva subrayó que “sin la UNRWA es imposible operar”, ya que es la agencia que brinda asistencia directa en salud y educación a la población de Gaza.“Tenemos todo listo —dijo—, solo faltan las condiciones políticas para intervenir.”