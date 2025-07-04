POLÍTICATÜRKİYEREPORTAJESOPINIÓNAMÉRICA LATINAORIENTE MEDIO
Rescatan a un perro entre los escombros en Gaza
Genocidio en Gaza
Rescatan a un perro entre los escombros en Gaza
Así fue el emotivo momento en que un equipo en Gaza rescató a un perro atrapado entre los escombros tras un bombardeo israelí
4 de julio de 2025

Así fue el emotivo momento en que un equipo en Gaza rescató a un perro atrapado entre los escombros tras un bombardeo israelí.

Sus aullidos, pidiendo ayuda, alertaron al equipo para que interviniera. Aunque sufrió heridas leves, el perro se encuentra en buen estado.En un contexto de asedio constante, los animales también pagan las consecuencias de la ofensiva en Gaza.

La destrucción de zoológicos y la muerte de numerosas especies reflejan una catástrofe que arrasa con todo en el enclave: vidas humanas, animales, cultivos e infraestructuras.

