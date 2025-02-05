POLÍTICATÜRKİYEREPORTAJESOPINIÓNAMÉRICA LATINAORIENTE MEDIO
Pepe Mujica "No nos falta plata, nos falta corazón"
El expresidente de Uruguay, José Pepe Mujica, recibió al presidente de Chile, Gabriel Boric, en su chacra en Montevideo
5 de febrero de 2025

El expresidente de Uruguay, José Pepe Mujica, recibió al presidente de Chile, Gabriel Boric, en su chacra en Montevideo.

Tras una reunión de una hora y media, ambos plantaron un olivo juntos, simbolizando su unión.

Mujica destacó la importancia de soñar con un futuro donde los jóvenes tengan oportunidades y donde el humanismo prevalezca.

Por su parte, Boric expresó su admiración por Mujica y Topolansky como referentes para su generación, saliendo de la reunión con nuevas ideas para enfrentar el futuro y defender la democracia.

