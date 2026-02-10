POLÍTICATÜRKİYEREPORTAJESOPINIÓNAMÉRICA LATINAORIENTE MEDIO
El aguacate: gran ganador de la Super Bowl
En este Super Bowl también hubo otro gran protagonista: el aguacate mexicano.
10 de febrero de 2026

En las semanas previas al partido, México envió unas 127.000 toneladas de aguacate a Estados Unidos, un 11 % más que el año pasado, según la APEAM. El objetivo: cubrir la explosión de consumo durante la final de la liga profesional de fútbol americano, uno de los días en que más aguacate se come en todo el año.

Michoacán aporta cerca del 90 % de esas exportaciones. No es un dato menor: México es el principal productor mundial y este cultivo mueve más de 56.000 millones de pesos (3.300 millones de dólares), activando a miles de trabajadores entre el campo, el empaque y el transporte.

Este año, además, el negocio llega con mayor vigilancia en materia laboral y ambiental, en medio de nuevas negociaciones comerciales en la región

