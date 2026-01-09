POLÍTICATÜRKİYEREPORTAJESOPINIÓNAMÉRICA LATINAORIENTE MEDIO
Mercosur-UE: ¿dependencia o desarrollo?
Después de 25 años de negociaciones, el acuerdo Mercosur–Unión Europea está más cerca que nunca de aprobarse.
hace una hora

Después de 25 años de negociaciones, el acuerdo Mercosur–Unión Europea está más cerca que nunca de aprobarse. Este 9 de enero, una mayoría de países de la UE —incluidos Alemania, España e Italia— votó a favor de avanzar con el pacto, mientras que Francia, Irlanda, Austria, Polonia y Hungría se opusieron y Bélgica se abstuvo. Con este respaldo, Bruselas se prepara para firmarlo en los próximos días en Paraguay.

Pero el debate va más allá del comercio: ¿gana autonomía América Latina… o se ata a un modelo que reproduce dependencia?

El acuerdo conectaría a 720 millones de personas y al 20% del PIB mundial, pero también enfrenta críticas por asimetrías, estándares ambientales exigidos sin compensaciones reales y un modelo agroexportador que podría profundizar la dependencia latinoamericana. Lo que se decide no es solo un tratado: es cómo América Latina se posiciona frente a potencias como la UE, EE.UU. y China, y qué futuro económico está dispuesta a aceptar.

