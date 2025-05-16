Türkiye: el corazón de la diplomacia global

Türkiye se posiciona en el corazón de la diplomacia global.

En menos de 48 horas, logró reunir a delegaciones de Rusia y Ucrania en una misma mesa por primera vez en tres años, ser anfitrión de la reunión informal de ministros de Exteriores de la OTAN en Antalya, y recibir el respaldo de Estados Unidos con el anuncio del levantamiento de sanciones a Siria.

En su análisis, María Camila Rincón, periodista de TRT Español, analiza cómo Ankara se convierte en epicentro de negociaciones clave en tiempos de guerra, tensiones geopolíticas y búsqueda de un nuevo equilibrio global.

¿Puede Türkiye ser el puente real hacia la paz?