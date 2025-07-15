POLÍTICATÜRKİYEREPORTAJESOPINIÓNAMÉRICA LATINAORIENTE MEDIO
“Sinceramente, la película más pro-Palestina que he visto en el cine comercial”
“Sinceramente, la película más pro-Palestina que he visto en el cine comercial”
¿Por qué muchas personas están comparando la guerra ficticia de la nueva película de “Superman” con la ofensiva genocida de Israel contra Gaza?
15 de julio de 2025

La nueva “Superman” de James Gunn llega envuelta en kryptonita política: jamás una superproducción había lanzado un guiño tan directo a la tragedia de Gaza.
En pantalla, Boravia —potencia militar hipervigilada— arrasa el vecino Jarhanpur con misiles sobre escuelas y hospitales, mientras su presidente clama que todo es por “liberación”. ¿Eco de Netanyahu? Imposible no escucharlo. Estados Unidos financia la invasión con armas y blindaje diplomático, calcando la relación Washington–Tel Aviv que ya ha dejado +58.000 palestinos asesinados desde octubre 2023.

La secuencia más comentada parece sacada de Jan Yunis: civiles desarmados juntan palos y papeles para resistir. En X y TikTok, el fandom se divide entre “valiente, propalestina” y “agenda woke”. Gunn guarda silencio, pero el subtexto grita más fuerte que el S emblema.

