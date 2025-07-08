Lula da Silva responde a Trump

El bloque BRICS planta cara a las amenazas de Donald Trump. Durante la cumbre en Río de Janeiro, Lula da Silva no se guardó nada frente a las advertencias del presidente estadounidense, quien amenazó con imponer aranceles del 10% a los países del bloque.

“Un presidente no puede ir por el mundo amenazando por internet. No queremos un emperador”, sentenció Lula.

Trump no solo tensó la relación económica, también se entrometió en la política interna de Brasil, defendiendo a Bolsonaro y calificando el proceso judicial en su contra como una “caza de brujas”, un comentario que Lula tampoco no dejó simplemente pasar.

El intercambio marca un nuevo momento de tensión entre EE.UU. y América Latina, con BRICS cada vez más decidido a tomar distancia de la hegemonía estadounidense.