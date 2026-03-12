Israel usa fósforo blanco en sus ataques a Líbano

La organización verificó imágenes en las que se observan explosiones aéreas características de este tipo de munición sobre áreas habitadas y cerca de equipos de defensa civil.



El fósforo blanco es una sustancia química que se enciende al contacto con el oxígeno, generando incendios intensos y quemaduras profundas que pueden llegar hasta el hueso.

Según expertos, incluso lesiones aparentemente leves pueden provocar infecciones graves, fallos respiratorios o la muerte.



Las denuncias se producen en medio de una escalada de bombardeos en el sur de Líbano, donde más de 390 personas han sido asesinadas y cientos de miles han recibido órdenes de desplazamiento.