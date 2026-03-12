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Israel usa fósforo blanco en sus ataques a Líbano
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Oriente Medio
Israel usa fósforo blanco en sus ataques a Líbano
Human Rights Watch denunció que Israel ha utilizado municiones de fósforo blanco en ataques recientes contra zonas residenciales del sur de Líbano.
12 de marzo de 2026

La organización verificó imágenes en las que se observan explosiones aéreas características de este tipo de munición sobre áreas habitadas y cerca de equipos de defensa civil.

El fósforo blanco es una sustancia química que se enciende al contacto con el oxígeno, generando incendios intensos y quemaduras profundas que pueden llegar hasta el hueso.
Según expertos, incluso lesiones aparentemente leves pueden provocar infecciones graves, fallos respiratorios o la muerte.

Las denuncias se producen en medio de una escalada de bombardeos en el sur de Líbano, donde más de 390 personas han sido asesinadas y cientos de miles han recibido órdenes de desplazamiento.

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