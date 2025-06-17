Türkiye y Venezuela refuerzan lazos comerciales

"Hoy en Venezuela consumimos productos turcos, y pronto esperamos ver productos venezolanos en los hogares de Türkiye" - Ministra de Comercio Exterior de Venezuela

Venezuela y Türkiye celebran 75 años de relaciones con un paso firme hacia el futuro económico. En esta ocasión, la ciudad de Estambul acogió la primera feria empresarial Hecho en Venezuela, un evento que reunió a más de 230 empresarios, 600 productos y múltiples ruedas de negocios para impulsar el comercio bilateral.Desde flores vendidas en una esquina hasta exportaciones internacionales: las historias que surgieron en esta feria reflejan cómo Venezuela está apostando por una economía diversificada y con visión global. Las autoridades turcas, por su parte, reconocieron los avances de Venezuela en materia económica y reafirmaron su compromiso con una cooperación sostenida.

La próxima edición de esta feria está prevista para noviembre, esta vez en Venezuela, con empresas turcas como protagonistas.